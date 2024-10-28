Çift sistemle kafa karıştırdı

G.Saray'ın kadro ve dizilişi netlik kazanmadı. Taktik çalışmalarda 3-4-1-2 ve 4-4-2
sistemleri değişmeli olarak denendi. Cumartesi günkü çift kale maçta dörtlü savunmanın solunda Barış Alper görev yaptı. Mertens yerine Sallai ilk 11'e girerse, sarı-kırmızılılar, oyun içinde iki farklı dizilişe (3-4-1-2 ve 4-4-2) geçebilecek. Barış Alper, dörtlüde sol bek, üçlü düzende ise sağ kanat olacak.
Sallai de 10 numara veya sağ açık olarak şans bulabilir. Galatasaray cephesi derbi öncesi Beşiktaş'ın kafasını karıştırdı.
OSİMHEN KOŞACAK İCARDİ ATACAK
Galatasaray formasıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 3'er gol atan Mauro İcardi, Beşiktaş ağlarını ise 5 kez sarstı. Derbide Aslan'ın en önemli gol silahı olan İcardi'yi hücumda Osimhen tamamlayacak. Çift forvetli düzende hücumda presi başlatma görevi Osimhen'e verildi.
İcardi ise serbest rolde hücumu yönlendirecek.
MERTENS'İN DALYA HEYECANI
Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayı giydiği 99 maçta 23 gol-22 asiste imzasını koydu. 2 şampiyonluk gören Mertens, Beşiktaş derbisinde dalya diyecek. 100. kez Galatasaray adına sahaya çıkmaya hazırlanan Belçikalı 10 numara, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a da gol atmak istiyor.
EVİNDE 10 NUMARA!
Sarı-kırmızılılar, 2011'de maçlarını oynamaya başladığı Aslantepe'de Beşiktaş'a karşı ciddi bir üstünlük kurdu. Ezeli rekabette yeni statta oynanan 14 mücadelenin 10'unu Aslan önde bitirirken siyah-beyazlılar 2 defa kazandı.