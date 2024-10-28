Çift sistemle kafa karıştırdı

G.Saray'ın kadro ve dizilişi netlik kazanmadı. Taktik çalışmalardasistemleri değişmeli olarak denendi. Cumartesi günkü çift kale maçta dörtlü savunmanın solunda Barış Alper görev yaptı. Mertens yerine Sallai ilk 11'e girerse, sarı-kırmızılılar, oyun içinde iki farklı dizilişe (3-4-1-2 ve 4-4-2) geçebilecek.Sallai de 10 numara veya sağ açık olarak şans bulabilir. Galatasaray cephesi derbi öncesi Beşiktaş'ın kafasını karıştırdı.Galatasaray formasıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 3'er gol atan Mauro İcardi, Beşiktaş ağlarını ise 5 kez sarstı. Derbide Aslan'ın en önemli gol silahı olan İcardi'yi hücumda Osimhen tamamlayacak. Çİcardi ise serbest rolde hücumu yönlendirecek.Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayı giydiği 99 maçta 23 gol-22 asiste imzasını koydu. 2 şampiyonluk gören Mertens, Beşiktaş derbisinde dalya diyecek.Sarı-kırmızılılar, 2011'de maçlarını oynamaya başladığı Aslantepe'de Beşiktaş'a karşı ciddi bir üstünlük kurdu.