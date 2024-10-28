Fatih Karagümrük evinde Adanaspor’u 4’ledi

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Turgut Doman, Emre Doğu, Kürşathan Akın
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Johnson (Dk. 69 Paoletti), Tresor Doh, Dovedan (Dk. 69 Ahmet Sivri), Göktan Gürpüz (Dk. 82 Ömer Faruk Gümüş), Camacho (Dk. 82 Talha Ülvan), Wesley (Dk. 90 Baran Demiroğlu)
Adanaspor: Jankat Yılmaz, Devran Şenyurt, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Fofana, Innocent (Dk. 66 Harun Alpsoy), Turgay Gemicibaşı, Doğukan Emeksiz (Dk. 46 Metehan Altunbaş), Diakite (Dk. 73 Burhan Uzun), Tapsoba (Dk. 73 Metehan Mustafa Mollaoğlu), Ciss
Goller: Dk. 32 ve 81 Wesley, Dk. 38 Camacho, Dk. 90+2 Baran Demiroğlu (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 3 Camacho, Dk. 46 Tresor Doh, Dk. 71 Djilobodji (Fatih Karagümrük), Dk. 71 Turgay Gemicibaşı (Adanaspor)