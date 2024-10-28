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Giriş Tarihi: 28.10.2024 23:18

Galatasaray en iyi sezon başlangıcını tekrarladı

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle Süper Lig'de 10. haftalar itibarıyla en iyi sezon başlangıcını egale etti.

İHA
Galatasaray en iyi sezon başlangıcını tekrarladı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı Beşiktaş karşılaşmasını 2-1'lik skorla kazandı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig'de ilk 10 haftada sonunda 9. galibiyetini elde etti. Ligde 1 de beraberliği bulunan Aslan, ilk 10 haftalar itibarıyla en iyi sezon başlangıcını yineledi.

Cimbom geçtiğimiz sezon da ilk 10 haftada 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirmişti. Galatasaray, Süper Lig tarihinde daha önce ilk 10 maçta 1959-1960, 2001-2002 ve 2005-2006 sezonlarında 8'er galibiyet ve 2'şer beraberlik almıştı.

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Galatasaray en iyi sezon başlangıcını tekrarladı
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