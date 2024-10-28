Golcüler işbaşında

Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro bonservis bedeli ödediği En-Nesyri, perşembe günü Manchester United maçında skoru 1-1'e getiren golün ardından dün de Bodrum ağlarını havalandırdı.Youssef En-Nesyri'nin dakikalar 14:30'u gösterdiğinde fileleri bulan topu, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken golü olarak kayıtlara geçti.Fenerbahçe, 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, Twente (1-1), Samsun (2-2) ve Manchester United (1-1) karşılaşmalarının ardından 3 puanı bir arada gördü.Amrabat'ın asistinde Bodrum FK karşısında skoru 2-0'a getirenBu arada iç sahada oynadığıOpta'nın bu alanda veriye sahip olduğuDaha önce bunu Max Kruse, Vedat Muriqi ve iki kez de Semih Şentürk gerçekleştirmişti.8 reytingle maçın adamı olan Dzeko, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Kariyerim boyunca takım için oynadım. İnsanlar sadece gole odaklanıyor ama ben defansa da yardım ediyorum. Gol bu oyunun ödülü. Beni F.Bahçe bunun için getirdi. 1-0 tehlikeli olabilirdi. Hâlâ gelişmeliyiz."F.Bahçe, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son 16 maçı kaybetmedi.Bodrum son 3 maçında sadece Kasımpaşa'dan 1 puan aldı.Becao,dün yüzde 93'lük (67/72) isabetli pasla öne çıktı. Girdiği iki hava topu mücadelesini de aldı. 5 ikili mücadelenin 4'ünde üstün olan taraftı ve 4 kez de tehlike engelledi.