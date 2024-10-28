Golcüler işbaşında

ALTIN KAFA
Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro bonservis bedeli ödediği En-Nesyri, perşembe günü Manchester United maçında skoru 1-1'e getiren golün ardından dün de Bodrum ağlarını havalandırdı. Faslı yıldızın attığı 3 gol de (diğeri Göztepe) kafa vuruşundan geldi.
14:30
Youssef En-Nesyri'nin dakikalar 14:30'u gösterdiğinde fileleri bulan topu, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken golü olarak kayıtlara geçti.
GALİBİYETİ HATIRLADI
Fenerbahçe, 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, Twente (1-1), Samsun (2-2) ve Manchester United (1-1) karşılaşmalarının ardından 3 puanı bir arada gördü.
10'UN ADI DZEKO!
Amrabat'ın asistinde Bodrum FK karşısında skoru 2-0'a getiren Dzeko, bu sezon 16. resmi maçında 10'uncu gol sevincini yaşadı. Bu sayıların 4'ü Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 6'sı ise Süper Lig'de geldi.
Bu arada iç sahada oynadığı son 5 Süper Lig maçında da ağları havalandıran Edin Dzeko,
Opta'nın bu alanda veriye sahip olduğu 2007-08'den bu yana sarı-lacivertli formayla yakalanan en uzun seriyi tekrarladı.
Daha önce bunu Max Kruse, Vedat Muriqi ve iki kez de Semih Şentürk gerçekleştirmişti.
'GELİŞMELİYİZ''
8 reytingle maçın adamı olan Dzeko, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Kariyerim boyunca takım için oynadım. İnsanlar sadece gole odaklanıyor ama ben defansa da yardım ediyorum. Gol bu oyunun ödülü. Beni F.Bahçe bunun için getirdi. 1-0 tehlikeli olabilirdi. Hâlâ gelişmeliyiz."
YENİLERE KAYBETMİYOR
F.Bahçe, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son 16 maçı kaybetmedi. 12 galibiyet, 4 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.
Bodrum son 3 maçında sadece Kasımpaşa'dan 1 puan aldı.
DEFANSIN BEL KEMİĞİ BECAO
Becao,
dün yüzde 93'lük (67/72) isabetli pasla öne çıktı. Girdiği iki hava topu mücadelesini de aldı. 5 ikili mücadelenin 4'ünde üstün olan taraftı ve 4 kez de tehlike engelledi.