Harika çocuklar

Milli futbolcularımız, kulüplerinde destan yazmaya devam ediyor. G.Saray'dan Benfica'ya transfer olan ve hem golleri hem de iyi oyunuyla taraftarları kendine hayran bırakan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde dün gol yağdırdı. 26 yaşındaki futbolcu, takımının Rio Ave ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında hat-trick yapmayı başardı. Kerem 63'te oyundan alınırken Benfica 5-0 kazandı.Ayrıca 2 de asisti bulunuyor. Bir diğer resital de Kenan Yıldız'dan geldi. 19 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie A'da İnter-Juventus mücadelesindeJuventus'a 1 puanı getiren isim oldu. Ligdeki ilk gollerini atan Kenan'ın iki de asisti var.