Kralların derbisi

Cuma günü izin yapan Galatasaray, hafta sonu Beşiktaş derbisine hazırlandı.Apandisit ameliyatı olan teknik direktör Okan Buruk,İlk kez Elfsborg maçına üçlü savunmayla çıkan Galatasaray,sistemlerini denedi.Sakat Jakobs'un yokluğunda dörtlü savunmada sol beke Barış Alper geçti.Hücum hattında İcardi ve Osimhen'den vazgeçmeyen teknik heyet,Çift kale maçlarda Dries Mertens yerine 10 numara pozisyonunda Sallai ve Yunus denendi.5-0 kaybedilen Süper Kupa mücadelesi başta olmak üzere Beşiktaş'ın son dönemde oynadığı maçlar A'dan Z'ye analiz edildi.Lider Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı ve derbiye psikolojik üstünlüğü ele geçirme maçı olarak bakılıyor.Okan Buruk yine takımını kampa almadı ve oyuncularını stresten uzak tuttu.Sarı-kırmızılı yönetim,Konyaspor ve Lyon galibiyetleri Beşiktaş'ta moralleri iyice yükseltti,Milot Rashica ve Gabriel Paulista bireysel idman yaparken takım antrenmanlarına katılamadı, Mert Günok ise dün ilk kez takımla çalıştı.Lyon galibiyetinin sevincini kısa tutan Bronckhorst, takıma verdiği 1 günlük izinde de ekibiyle birlikte Galatasaray maçı analizleri yaptı.Merkezi hücumda etkin kullanmaya odaklanan Hollandalı teknik adam, takım savunması içinse kanatların önemine değindi.Organizasyon şefleri Rafa Silva ve Gedson Fernandes olacak. İki futbolcuyu rakip savunma arkasına kaçıracak oyun setleri üzerine çalışmalar yapıldı.Savunmada değişiklik yapmayacak olan Giovanni van Bronckhorst, kalede Ersin Destanoğlu ile devam edecek.Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi kanatta forma için rekabet halinde.Rakibin hücum hattına karşı merkezi kalabalık tutma niyetinde olan teknik patronİmmobile maç öncesi hırs küpü. İtalyan yıldızın Süper Kupa'da olduğu gibi bu maçta da gol atmaya odaklandığı belirtildi.Beşiktaş yönetiminin 1 milyon Euro galibiyet primi açıklaması bekleniyor.Ameliyat sonrasında takımın başına dönen Okan Buruk, G.Saray'la beraber Beşiktaş'a 5 kez rakip oldu. 51 yaşındaki çalıştırıcı, 3 galibiyet ve 2 yenilgi görürken bu karşılaşmalarda oyuncuları 6 gol buldu, 10 gol yedi.49 yaşındaki Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'ta 14 maç sonrasında 2.14 puan ortalaması yakaladı. Bu oran 2.01'lik Rangers döneminin de şimdilik önünde.İki takımın kalecileri maçta kritik rol üstlenecek. Galatasaray'da 14. sezonunu geçiren Muslera ligde 9 haftada 8 gol yerken, 2011-12'den bu yana 59 derbide görev aldı.Uruguaylı kaleci bu maçlarda 33 gol yerken 10 karşılaşmada kalesini kapattı. Beşiktaş cephesinde ise sakatlığı bulunan Mert yerine Lyon deplasmanında performansı ile alkış alan Ersin ilk 11'de olacak.