Kralların derbisi

10 MADDEDE FLORYA / MEHMET ÖZCAN
1-
Cuma günü izin yapan Galatasaray, hafta sonu Beşiktaş derbisine hazırlandı.
2-
Apandisit ameliyatı olan teknik direktör Okan Buruk, cumartesi taburcu edildi ve dün Florya'da yapılan son taktik çalışmaya katıldı.
3-
İlk kez Elfsborg maçına üçlü savunmayla çıkan Galatasaray, 3-4-1-2 ve 4-4-2
sistemlerini denedi.
4-
Sakat Jakobs'un yokluğunda dörtlü savunmada sol beke Barış Alper geçti.
5-
Hücum hattında İcardi ve Osimhen'den vazgeçmeyen teknik heyet, Dries Mertens'i kulübeye çekti ve taktik çalışmalarda Berkan ile Sallai dönüşümlü olarak ilk 11'e girdi.
6-
Çift kale maçlarda Dries Mertens yerine 10 numara pozisyonunda Sallai ve Yunus denendi.
7-
5-0 kaybedilen Süper Kupa mücadelesi başta olmak üzere Beşiktaş'ın son dönemde oynadığı maçlar A'dan Z'ye analiz edildi.
8-
Lider Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı ve derbiye psikolojik üstünlüğü ele geçirme maçı olarak bakılıyor.
9-
Okan Buruk yine takımını kampa almadı ve oyuncularını stresten uzak tuttu.
10-
Sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi Beşiktaş galibiyetine de prim sözü verdi.
10 MADDEDE ÜMRANİYE / OGÜN ŞAHİNOĞLU
1-
Konyaspor ve Lyon galibiyetleri Beşiktaş'ta moralleri iyice yükseltti, Ümraniye'deki son idmanlarda yüzler hep güldü.
2-
Milot Rashica ve Gabriel Paulista bireysel idman yaparken takım antrenmanlarına katılamadı, Mert Günok ise dün ilk kez takımla çalıştı.
3-
Lyon galibiyetinin sevincini kısa tutan Bronckhorst, takıma verdiği 1 günlük izinde de ekibiyle birlikte Galatasaray maçı analizleri yaptı. Oyuncularını da topladıktan sonra analizleri kendileriyle paylaşmaya başladı.
4-
Merkezi hücumda etkin kullanmaya odaklanan Hollandalı teknik adam, takım savunması içinse kanatların önemine değindi.
5-
Organizasyon şefleri Rafa Silva ve Gedson Fernandes olacak. İki futbolcuyu rakip savunma arkasına kaçıracak oyun setleri üzerine çalışmalar yapıldı.
6-
Savunmada değişiklik yapmayacak olan Giovanni van Bronckhorst, kalede Ersin Destanoğlu ile devam edecek.
7-
Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi kanatta forma için rekabet halinde. Lyon maçına 11'de başlayan Muçi beklentilerin altında kalmıştı. Semih derbi için bir adım önde.
8-
Rakibin hücum hattına karşı merkezi kalabalık tutma niyetinde olan teknik patron Van Bronckhorst, Ndour'dan Uduokhai ve Emirhan'a destek istedi.
9-
İmmobile maç öncesi hırs küpü. İtalyan yıldızın Süper Kupa'da olduğu gibi bu maçta da gol atmaya odaklandığı belirtildi.
10-
Beşiktaş yönetiminin 1 milyon Euro galibiyet primi açıklaması bekleniyor.
3 KEZ DEVİRDİ
Ameliyat sonrasında takımın başına dönen Okan Buruk, G.Saray'la beraber Beşiktaş'a 5 kez rakip oldu. 51 yaşındaki çalıştırıcı, 3 galibiyet ve 2 yenilgi görürken bu karşılaşmalarda oyuncuları 6 gol buldu, 10 gol yedi.
EN İYİ DÖNEMİ
49 yaşındaki Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'ta 14 maç sonrasında 2.14 puan ortalaması yakaladı. Bu oran 2.01'lik Rangers döneminin de şimdilik önünde.
KALELER EMİN ELLERDE
İki takımın kalecileri maçta kritik rol üstlenecek. Galatasaray'da 14. sezonunu geçiren Muslera ligde 9 haftada 8 gol yerken, 2011-12'den bu yana 59 derbide görev aldı. Muslera, Beşiktaş'a karşı toplam 28 karşılaşmada sahaya çıkarken 14 galibiyet-9 yenilgi gördü.
Uruguaylı kaleci bu maçlarda 33 gol yerken 10 karşılaşmada kalesini kapattı. Beşiktaş cephesinde ise sakatlığı bulunan Mert yerine Lyon deplasmanında performansı ile alkış alan Ersin ilk 11'de olacak. Ersin, Galatasaray'a karşı 5 maça çıkarken kalesinde 7 gol gördü.