Mourinho’dan radikal değişim

Fenerbahçe taraftarının takımı yeterince hücuma yönelik oynatmadığı gerekçesiyle eleştirdiği Jose Mourinho, Bodrum maçında radikal değişikliklere imza attı. 4-3-3'ten vazgeçen Portekizli hoca, ligin ikinci haftasındaki Göztepe karşılaşmasının ardından takımını ilk kez 4-4-2 dizilişiyle sahaya sürdü. İrfan Can Kahveci 7 maç aradan sonra ilk 11'de yer alırken deneyimli çalıştırıcı, "Üç tane ondan olsa oynatırım" dediği Szymanski'yi kulübeye çekti. Ligde ve Avrupa'da oynanan tüm maçlara 11'de başlayıp, 90'ar dakika sahada kalan Polonyalı yıldız, ilk kez yedek soyundu. Tadic de ligde ilk kez başlangıç kadrosunda yer almadı ve 291 gün sonra takım arkadaşlarını kenardan izledi. İkili 70'te oyuna dahil oldu.Fenerbahçe-Bodrum FK karşılaşması öncesindeSarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerde dev Türk bayrakları açarken koreografide Mustafa Kemal Atatürk'ün tribünün tamamını kaplayan posterine yer verdi. Saha kenarındaFenerbahçe ve Bodrum FK forması giyen futbolcular, ortak taşıdıkları "Yaşasın Cumhuriyet' yazılı pankartla sahaya çıktı. Ayrıca TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit düşen vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından taraftarlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye bağırdı.