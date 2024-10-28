Operasyon kapıda!

Trabzonspor'un 10 kişi kalan Göztepe'ye 2-1 yenilmesi büyük tepkiye neden oldu. Yerel gazeteler bordo-mavili takımın performansını yerden yere vururken,Maçın bitimiyle kaptan Uğurcan Çakır'ın "Bir kişi fazlaydık ama herkes kaçak oynadı, sahada saklandı. Utanç verici" açıklamasının yanı sıra Şenol Güneş'inifadeleri kısa süre içerisinde, "Kadro dışı" ve benzeri kararların olabileceğine işaret etti.u açıklamalardan sonra Güneş'in, teknik ekibiyle birlikte toplantı gerçekleştireceği ve. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da katılacağı yönetim kurulu toplantısında kararlar masaya yatırılacak ve uygulamaya sokulacak. Trabzonspor teknik direktörünün maçın ardından hangi isimlerle ilgili ne yapacağı şu an için netlik kazanmadı.