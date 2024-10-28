Oyunun merkezi Rafa Silva!

Siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lyon maçında kazanan kadroyu fazla bozmayacak. Deneyimli teknik adam farklı planlamaları da düşünürken sol kanatta ve merkezde farklı denemeler yaptı. Bir ya da iki değişiklik dışında kadroya fazla dokunmayacak olan Hollandalı hoca, sistemde de değişiklik yapmayı düşünmüyor. Bronckhorst, Rafa Silva'yı Lyon maçına benzer şekilde serbest oyuncu rolünde kullanmayı planlıyor. Rafa'nın kanatlarda sahaya çıkacak oyuncuları, G.Saray savunmasının arkasına atacağı toplarla pozisyona sokacağı çalışmalar da gerçekleştirildi.Kara Kartal'ın bu sezon gol silahı olan Ciro İmmobile, özellikle deplasman performansı ile öne çıkıyor.Gedson 2 golle katkı verirken Rafa Silva ile Paulista birer kez ağları buldu.Beşiktaş'ta gözler üç oyuncudaydı. Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica hafta başından bu yana bireysel antrenman yaptı, Kosovalı kanat oyuncusu Rashica ve Brezilyalı stoper Paulista takıma katılamazken Mert dünkü idmanda takımla çalıştı.Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, bugün Galatasaray derbisini stadyumda izlemeyeceğini açıkladı. Bir hastalığının olduğunu belirten Arat,dedi.