Bitmeyen Fasıl

Fenerbahçe'nin büyük çabalar sonunda Atletico Madrid'in elinden kaptığı Sofyan Amrabat, gösterdiği performansla kendini kısa sürede kanıtladı.Ülker Stadı'nda istatistiklerde rakip tanımayan Ambarat, bu sezon bir Süper Lig maçında topla en fazla buluşan (111) ve en yüksek isabetli pas sayısına ulaşan (91) F.Bahçeli oldu.28 yaşındaki futbolcu, takım içerisinde de transferinin hakkını veriyor.Pas başarı karnesinde Alexander Djiku'nun (%91.1) ardından %88.5 ile takımın en iyisi ikinci ismi oldu. Topu sadece 4 kez kaptırıp 1 defa da kötü kontrol eden Faslı yıldız, gole ya da penaltıya neden olabilecek bir hata yapmadı.Bodrum FK maçında 4-4-2 ile oynayan Fenerbahçe, Trabzonspor müsabakasına sistemini değiştirerek çıkacak. Bu karşılaşmanın önemini bilen ve zirve yarışında olmazsa olmaz olarak gören teknik direktör Jose Mourinho, 4-2-3- 1 şeklinde sahaya yayılmayı planlıyor. En-Nesyri veya Dzeko ikilisinden birini kulübeye çekecek olan tecrübeli çalıştırıcı, orta sahayı güçlendirecek. Tadic veya Szymanski'yi 11'e tekrardan alacak olan Portekizli, orta alanda ise Amrabat-Fred ikilisine birlikte görev verecek.