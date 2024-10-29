Bitmeyen Fasıl

Fenerbahçe'nin büyük çabalar sonunda Atletico Madrid'in elinden kaptığı Sofyan Amrabat, gösterdiği performansla kendini kısa sürede kanıtladı. Teknik direktör Mourinho'nun transferinde ısrarcı olduğu Faslı ön libero, sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde Manchester United (1-1) beraberliğine mücadelesiyle damga vururken Bodrum galibiyetinde de (2-0) Edin Dzeko'ya yaptığı asistle takımı rahatlatıp zaferin mimarları arasında yerini aldı.
Ülker Stadı'nda istatistiklerde rakip tanımayan Ambarat, bu sezon bir Süper Lig maçında topla en fazla buluşan (111) ve en yüksek isabetli pas sayısına ulaşan (91) F.Bahçeli oldu.
260 PASIN 211'İ ADRESE TESLİM
28 yaşındaki futbolcu, takım içerisinde de transferinin hakkını veriyor. Kanatlara ve üçüncü bölgeye topu taşımada pasör rolüne bürünen Ambarat, 260 pasın 211'ini adrese ulaştırırken 19 uzun topu da yine istediği yerle buluştu.
Pas başarı karnesinde Alexander Djiku'nun (%91.1) ardından %88.5 ile takımın en iyisi ikinci ismi oldu. Topu sadece 4 kez kaptırıp 1 defa da kötü kontrol eden Faslı yıldız, gole ya da penaltıya neden olabilecek bir hata yapmadı.
TRABZON'A TEK SANTRFORLU SİSTEM
Bodrum FK maçında 4-4-2 ile oynayan Fenerbahçe, Trabzonspor müsabakasına sistemini değiştirerek çıkacak. Bu karşılaşmanın önemini bilen ve zirve yarışında olmazsa olmaz olarak gören teknik direktör Jose Mourinho, 4-2-3- 1 şeklinde sahaya yayılmayı planlıyor. En-Nesyri veya Dzeko ikilisinden birini kulübeye çekecek olan tecrübeli çalıştırıcı, orta sahayı güçlendirecek. Tadic veya Szymanski'yi 11'e tekrardan alacak olan Portekizli, orta alanda ise Amrabat-Fred ikilisine birlikte görev verecek.