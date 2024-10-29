Bombardıman!

Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini Galatasaray'dan alan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, hakem kararlarının maçı etkilediğini söyledi.Mağlubiyet tabii ki üzücü ama burada bir takım futbol oynamak istedi, o da bizdik.Saha içinde çoğu şeyi görüp müdahale edebilirim ama saha dışında ne yaşandığını anlayamıyorum.Galatasaray'ın neden 9-10 kişi kalmadığınıanlamıyorum. Bizeyapılan faullerdenkırmızı kart çıkmamasıinanılmazdı. Anlamıyorum.Beşiktaşolarak geldik ve bunu gösterdik.Korkmadık. Duran toptanfırsatlar verdik. Oradan rakiptehlikeliydi. 2 gol buldular.Ersin ikinci golde barajıayarlarken hakem düdük çaldı.Rakip her şeyi yaptı!Çift atladı, mideye vurdu,forma çekti, her şeyi yaptılar.Sakatlığına rağmen fedakârlık yaparak kaleyi koruyan Beşiktaş'ın tecrübeli eldiveni Ersin Destanoğlu, hakemleri sert eleştirdi: "Öncelikle kaybettiğimiz için çok üzgünüz.Barajı kurdururken oyunu başlatıyor. Futbolun önüne geçildiğini düşünüyorum. Gerçekten anlamıyorum. Senelerce bu ülkede hakemler tartışılıyor. Bu kadar kolay değil. Bize faul yapılıyor. G.Saray lehine faul veriliyor.Biz burada milyonların umudunu temsil ediyoruz. Verdiğiniz 2-3 yanlış kararla maçın önüne geçiyorsunuz" dedi.