Bombardıman!

Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini Galatasaray'dan alan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, hakem kararlarının maçı etkilediğini söyledi. Takımıyla gurur duyduğunu belirten Hollandalı şöyle konuştu:
Mağlubiyet tabii ki üzücü ama burada bir takım futbol oynamak istedi, o da bizdik. Çok konuşmak istemiyorum çünkü Kasımpaşa maçında takımımın başında olmak istiyorum.
Saha içinde çoğu şeyi görüp müdahale edebilirim ama saha dışında ne yaşandığını anlayamıyorum. Demek ki biraz da saha dışı etkenlere önlem almamız gerekecek, olur yaparız.
BARAJI KURARKEN DÜDÜK ÇALDI
Galatasaray'ın neden 9-
10 kişi kalmadığını
anlamıyorum. Bize
yapılan faullerden
kırmızı kart çıkmaması
inanılmazdı. Anlamıyorum. Hakem tarafından korunmadık, bunu herkes gördü.
Beşiktaş
olarak geldik ve bunu gösterdik.
Korkmadık. Duran toptan
fırsatlar verdik. Oradan rakip
tehlikeliydi. 2 gol buldular.
Ersin ikinci golde barajı
ayarlarken hakem düdük çaldı. Bununla ilgili bir açıklama olması lazım.
Rakip her şeyi yaptı!
Çift atladı, mideye vurdu,
forma çekti, her şeyi yaptılar.
ERSİN: HAKEM G.SARAY'A ÇALIŞTI!
Sakatlığına rağmen fedakârlık yaparak kaleyi koruyan Beşiktaş'ın tecrübeli eldiveni Ersin Destanoğlu, hakemleri sert eleştirdi: "Öncelikle kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Ama maalesef hakem bütün takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı.
Barajı kurdururken oyunu başlatıyor. Futbolun önüne geçildiğini düşünüyorum. Gerçekten anlamıyorum. Senelerce bu ülkede hakemler tartışılıyor. Bu kadar kolay değil. Bize faul yapılıyor. G.Saray lehine faul veriliyor. Sarı kartlı oyuncular var, ikinci sarı yok.
Biz burada milyonların umudunu temsil ediyoruz. Verdiğiniz 2-3 yanlış kararla maçın önüne geçiyorsunuz" dedi.