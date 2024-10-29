Derbileri seviyoruz!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, psikolojik olarak önemli bir maçı kazandıklarını söyledi. Bay haftasına F.Bahçe ve Beşiktaş'ın 8'er puan önünde girdiklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı
şöyle devam etti: "Benim dönemimde çok derbi kazandık ve bu oyuna alışkınız. Konsantrasyonumuz çok daha farklı oluyor. Beşiktaş'a çok net pozisyon vermedik, golü uzaktan yedik
. Topu ilk defa bu kadar rakibe verdik. 2 forvet oynadık. Sara'nın ayağı çok temiz. Hem oyuna katılıyor hem iyi savunma yapıyor. Duran toplar da en önemli silahı. Sihirli bir sol ayağı var.
İcardi, penaltı pozisyonunda darbe aldığını söyledi. İki takım için de fauller verildi-verilmedi. Standart kararlar olmadı. İcardi'nin pozisyonu penaltıydı. Bu derbiyi de kazanarak şampiyonluk yarışında avantaj yakaladık. Bu puan farkını açmamız lazım.
İki kulvarda zor bir fikstüre giriyoruz."