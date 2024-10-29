Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Derbileri seviyoruz!
Giriş Tarihi: 29.10.2024

Derbileri seviyoruz!

G.Saray’ın hocası Okan Buruk da hakemi eleştirirken zaferi böyle yorumladı: “Standart kararlar olmadı. İcardi’nin pozisyonu penaltıydı. Benim dönemimde çok derbi kazandık. Bu oyuna alışkınız”

Derbileri seviyoruz!
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, psikolojik olarak önemli bir maçı kazandıklarını söyledi. Bay haftasına F.Bahçe ve Beşiktaş'ın 8'er puan önünde girdiklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Benim dönemimde çok derbi kazandık ve bu oyuna alışkınız. Konsantrasyonumuz çok daha farklı oluyor. Beşiktaş'a çok net pozisyon vermedik, golü uzaktan yedik. Topu ilk defa bu kadar rakibe verdik. 2 forvet oynadık. Sara'nın ayağı çok temiz. Hem oyuna katılıyor hem iyi savunma yapıyor. Duran toplar da en önemli silahı. Sihirli bir sol ayağı var. İcardi, penaltı pozisyonunda darbe aldığını söyledi. İki takım için de fauller verildi-verilmedi. Standart kararlar olmadı. İcardi'nin pozisyonu penaltıydı. Bu derbiyi de kazanarak şampiyonluk yarışında avantaj yakaladık. Bu puan farkını açmamız lazım. İki kulvarda zor bir fikstüre giriyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Derbileri seviyoruz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA