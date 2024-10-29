Derbileri seviyoruz!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, psikolojik olarak önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.şöyle devam etti: "Benim dönemimde çok derbi kazandık ve bu oyuna alışkınız. Konsantrasyonumuz çok daha farklı oluyor.. Topu ilk defa bu kadar rakibe verdik. 2 forvet oynadık.İcardi, penaltı pozisyonunda darbe aldığını söyledi. İki takım için de fauller verildi-verilmedi. Standart kararlar olmadı. İcardi'nin pozisyonu penaltıydı.İki kulvarda zor bir fikstüre giriyoruz."