Derby d’Italia’nın kahramanı Kenan

Juventus Serie A'da İnter ile oynanan kritik maçta 4-2 geriye düşerken Kenan Yıldız takımını kurtaran isimdi. 62. dakikada Weah yerine oyuna giren milli oyuncumuz 71 ve 82'deki golleri ile Milano deplasmanında alınan 1 puanın kahramanı oldu. İtalyan medyası Kenan'ı manşetlerine taşırken işte öne çıkan başlıklar:
LA GAZETTA DELLO SPORT:
"Inter-Juve, ne muhteşem bir gösteri! Sekiz gol, başarı, penaltılar ve hatalar. Ama kahraman Yıldız."
LA REPUBBLICA:
"Yıldız sahaya girdi ve iki gol attı."
TUTTOSPORT:
"Kenan Yıldız'ın Juve masalı ve Inter'in kabusu. Derby d'Italia'nın mutlak kahramanı Türk, son yarım saatte girdi ve maçı değiştirdi."
SPORT MEDIASET:
"Kenan Yıldız yarım saati fenomen gibi geçirdi."
CALCIO MERCATO:
"Yıldız San Siro'da parlıyor."