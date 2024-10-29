Derby d’Italia’nın kahramanı Kenan

Juventus Serie A'da İnter ile oynanan kritik maçta 4-2 geriye düşerken Kenan Yıldız takımını kurtaran isimdi. 62. dakikada Weah yerine oyuna giren milli oyuncumuz 71 ve 82'deki golleri ile Milano deplasmanında alınan 1 puanın kahramanı oldu. İtalyan medyası Kenan'ı manşetlerine taşırken işte öne çıkan başlıklar:"Inter-Juve, ne muhteşem bir gösteri! Sekiz gol, başarı, penaltılar ve hatalar. Ama kahraman Yıldız.""Yıldız sahaya girdi ve iki gol attı.""Kenan Yıldız'ın Juve masalı ve Inter'in kabusu. Derby d'Italia'nın mutlak kahramanı Türk, son yarım saatte girdi ve maçı değiştirdi.""Kenan Yıldız yarım saati fenomen gibi geçirdi.""Yıldız San Siro'da parlıyor."