Draguş’a açık çek!

Göztepe maçındaki kötü performansı nedeniyle takım arkadaşlarından sert tepki gören Rumen forvet Denis Draguş için eski hocası Marius Sumudica mesaj yolladı. Rapid Bükreş'in başındaki Sumidica,diye konuştu.Başkan Ertuğrul Doğan, F.Bahçe maçı öncesinde Trabzon'a gelecek. Kritik derbi öncesi sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u arayacağını ve F.Bahçe yönetimini en iyi şekilde ağırlayarak mücadelenin dostluk içinde geçmesini sağlamaya çalışacağını söyleyen Doğan, geçen sezon Papara Park'ta yaşanan olayların tekrarlanmamasını arzuluyor. Doğan'ın bu doğrultuda ayrıca sahaya inerek taraftar gruplarıyla toplantılar yapacağı öğrenildi. Doğan, futbolseverlerden tahriklere kapılmamalarını isteyecek.Sakatlığı nedeniyle 5 maçtır forma giyemeyen Karadağlı stoper Stefan Savic'ten sevindiren haber geldi.Fenerbahçe derbisinde sahada olabilecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Savic'in durumu hakkında sağlık ekibinden sürekli bilgi aldığı öğrenildi. Deneyimli stoperin ilk 11'de olup olmayacağına buna göre karar verilecek.