Kaan devam edemedi

Mücadelenin 36. dakikasında Semih'e faul yapan Kaan Ayhan, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.İkinci devreye başlayan tecrübeli oyuncu, 51. dakikada kendini yere bıraktı, yerine Jelert oyuna girdi.Derbide gol atamayan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, 90+1'de yerini Batshuayi'ye bırakırken çok mutsuzdu. Kenara yüzü asık şekilde gelen tecrübeli oyuncu, kulübede de bu tavrını sürdürdü.