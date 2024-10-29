Kaan devam edemedi

Mücadelenin 36. dakikasında Semih'e faul yapan Kaan Ayhan, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Samsunspor maçında forma giyemeyecek olan Kaan, ilk yarının son anlarında ise sakatlandı.
İkinci devreye başlayan tecrübeli oyuncu, 51. dakikada kendini yere bıraktı, yerine Jelert oyuna girdi.
İCARDİ MUTSUZ ÇIKTI
Derbide gol atamayan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, 90+1'de yerini Batshuayi'ye bırakırken çok mutsuzdu. Kenara yüzü asık şekilde gelen tecrübeli oyuncu, kulübede de bu tavrını sürdürdü.