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Giriş Tarihi: 29.10.2024 13:17

Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı. Konyaspor'un, teknik direktör konusunda Recep Uçar ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

İHA
Konyaspor’da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

Konyaspor, üst üste alınan mağlubiyetler sonrası Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı. Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, "Ali Çamdalı ile yollar karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Resmi açıklama da gün içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

2024 yılının Nisan ayında takımın başına geçen 40 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlı ekipte toplam 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Konyaspor'un, teknik direktör konusunda Volkan Demirel ve Recep Uçar ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

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Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı
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