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Giriş Tarihi: 29.10.2024

Rekorlarım 2 tane A4 kağıdı doldurur

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal’dan halefi Jose Mourinho’ya mesaj: “Bizim rekorlarımız 2 tane A4 kâğıdına ancak sığar.”

Rekorlarım 2 tane A4 kağıdı doldurur
Eski futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu Reha Kapsal, A Spor'da katıldığı yayında geçen sezon Fenerbahçe'nin başında ligi ikinci bitiren İsmail Kartal ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Bu sezonki teknik direktör Jose Mourinho ile sık sık karşılaştırılan Kartal ile cuma günü görüştüklerini söyleyen Kapsal, "İsmail hoca, 'Bizim rekorlarımız 2 tane A4 kağıdına ancak sığar. Ligde ne dokuzu, 21'de 21 yaptık! Çok ciddi rekorlar kırdık. 99 puan, 99 golden daha farklı rekorlar var' dedi. Hocanın üzüldüğü bir konu var. 'Sezon başında Lille maçı 3 santrforla oynandı, herkes ilk defa gördüğünü söylemiş. Bir oyunun bölümü neyi gerektiriyorsa yaparsın. Ben de Konyaspor deplasmanında 3 santrforla oynadım. 11 net pozisyon kaçırdık. Lütfen baksınlar, ben maçı 3 santrforla bitirdim. Serdar Dursun, Batshuayi ve Dzeko ile oynadık' dedi. Bunların dile getirilmemesine çok üzülmüş hoca" ifadelerini kullandı.

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Rekorlarım 2 tane A4 kağıdı doldurur
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