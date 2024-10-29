Rekorlarım 2 tane A4 kağıdı doldurur

Eski futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu Reha Kapsal, A Spor'da katıldığı yayında geçen sezon Fenerbahçe'nin başında ligi ikinci bitiren İsmail Kartal ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Bu sezonki teknik direktör Jose Mourinho ile sık sık karşılaştırılan Kartal ile cuma günü görüştüklerini söyleyen Kapsal, "İsmail hoca,dedi. Hocanın üzüldüğü bir konu var.dedi. Bunların dile getirilmemesine çok üzülmüş hoca" ifadelerini kullandı.