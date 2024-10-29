Salıncaktan inmiyorlar!

Beşiktaş yönetimi, maçın hakemi Arda Kardeşler'in yönetimine tepki gösterdi. Futbol şube sorumlusu, "Hakemler değişmiyor" derken şu ifadeleri kullandı:Orada VAR'ın da müdahale etmemesi enteresan. Sayın TFF Başkanımız, 'Hakem hatası olur ama VAR hatasını affetmem' demişti. Orada kırmızı kartlık bir hareketti. Türkiye'de hocalar, futbolcular, tarih,İkinci başkan Hüseyin Yücel ise şöyle konuştu:"Rakibimiz yine edebiyle sevinememiştir. Özellikle sosyal medyada. Geçen sene salıncak paylaşımı gafletinde bulunan rakip, başka bir gaflete imza atmıştır. Bu paylaşımları yapan rakip, geçtiğimiz sezondan beri hem federasyonun hem de MHK'nın salıncağından inmemektedir.En azından genç hakemleri atasınlar. Hata yaptıkları takdirde en fazla deriz ki canları sağ olsun."Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda kongre üyelerinin G.Saray aleyhine yapılan tezahüratlarına siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, alkışlarla destek vermişti. Sarı-kırmızılılar da dün derbi galibiyetinin ardından bu olaya göndermede bulundu. Sosyal medya hesabından Aslan'ın, Kartal'ı tahterevalliye bindirip salladığı bir video paylaşan Galatasaray, kongrede söylenen bestenin melodisini koyarak "İnletelim Türkiye'yi Cimbombom diye" başlığını attı. Beşiktaş da buna yanıt olarak yavru bir aslanın tahterevallide sallandığı videoyu paylaşarak, "Düdüklerin efendisi" notunu düştü. Bu gönderilerin altına taraftarlar birçok yorum yaptı.