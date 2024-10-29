Şölen devam ediyor

Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu bugün başlayacak. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu organizasyonda bugün toplamda 8 müsabaka yapılacak.Bu turda, 2. eleme turundan gelen 32 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 4, Trendyol 1. Lig'den 7, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 olmak üzere toplam 70 takım mücadele edecek. Müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak ve galip gelen 35 takım tur atlayacak.13.00 Bursa Nilüfer-MKE Ankaragücü13.30 Etimesgut Belediyespor-Mardin 196913.30 Etimesgut Belediyespor-Mardin 196913.30 Alanya 1221-Adıyaman FK13.30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Fethiyespor15.00 Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevne17.30 23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor20.30 Adanaspor-Çorluspor 1947