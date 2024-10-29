Şölen devam ediyor

Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu bugün başlayacak. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu organizasyonda bugün toplamda 8 müsabaka yapılacak. Bunların 4'ü naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
Bu turda, 2. eleme turundan gelen 32 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 4, Trendyol 1. Lig'den 7, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 olmak üzere toplam 70 takım mücadele edecek. Müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak ve galip gelen 35 takım tur atlayacak.
KUPADA GÜNÜN PROGRAMI
13.00 Bursa Nilüfer-MKE Ankaragücü A Spor canlı
13.30 Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969
13.30 Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969
13.30 Alanya 1221-Adıyaman FK
13.30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Fethiyespor
15.00 Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevne A Spor canlı
17.30 23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor A Spor canlı
20.30 Adanaspor-Çorluspor 1947 A Spor canlı