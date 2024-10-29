Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi karar vakti! Mou nasıl bir 11’le sahaya çıkacak?

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Samsun ve Manchester United beraberliklerinin ardından Bodrum FK mücadelesinde ezber bozdu. İrfan Can, Maximin ve En-Nesyri 11'de görev yaptı, taktik 4-4-2 olarak değişti. Ayrıca cezalı Fred'in yerine İsmail Yüksek görev yaptı.

DEĞİŞİMLER MEYVESİNİ VERDİ

Bu değişimler meyvesini fazlasıyla verdi. Fenerbahçe, Bodrum karşısında 2-0 kazanmakla kalmadı, bu sezonki en üstün futbollarından birini sergiledi. Bu durum, haftaya oynanacak Trabzonspor mücadelesi öncesi kadro seçiminde Mourinho'ya tatlı bir zorluk çıkaracak gibi görünüyor.

EN-NESYRI BİR ADIM ÖNDE

Dünyaca ünlü teknik adamın, Bodrumspor müsabakasından farklıı olarak sistemi değiştireceği beklenirken zorlu Trabzon deplasmanında çift forvetle çıkmayacak. Bodrum karşısında her iki forvet de ağları sarstı. Ancak oynadıkça formunu artıran En-Nesyri, Dzeko'ya oranla bir adım önde görünüyor.

ORTA SAHADA SÜRPRİZ SENARYO

İrfan iyi oyununa rağmen Tadic'ten formayı alma konusunda zorlanabilir. Sırp oyuncunun sola geçmesi halinde Milli futbolcu 11'de oynayabilir. Ancak bu durumda da son haftaların flaş ismi Maximin kenara gelmek zorunda kalacak. Mourinho'nun en zorlu tercihi ise orta sahada olacak.

YÜKSEK'E ŞANS DOĞDU

Son dönemde ciddi bir düşüş yaşayan Fred'in cezalı olması, İsmail Yüksek'e şans doğurdu ve o da bunu en iyi şekilde kullandı. Trabzon karşısında bu bölgenin nasıl kurulacağı merak konusu. Sürpriz senaryo, Szymanski'nin yine yedek oturması, Amrabat, Fred ve İsmail'in birlikte görev yapması.

BİR GÜNLÜK İZİN

Jose Mourinho, Bodrum FK karşısında iyi bir futbolla kazanan oyuncularına jest yaptı. Hafta içi maç olmamasını da fırsat bilen tecrübeli teknik adam, öğrencilerine bir gün izin verdi. Pazar günü ligde Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de zorlu sınavın provaları bugün yapılacak idmanla başlayacak.