Trabzonspor, şampiyonluk sezonu sonrası en düşük puanı topladı

Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Abdullah Avcı yönetiminde başlayıp, sonrasında Şenol Güneş ile yola devam eden Trabzonspor, beklentilerin oldukça gerisinde bir grafik sergiliyor. Şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ardından ilk 9 hafta performansları kıyaslandığında bordo-mavililer, bu sezon en düşük puanı elde etti.

2021-2022 sezonunda ilk 9 maçta 21 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Karadeniz temsilcisi, sezon sonunda da şampiyonluğa ulaşmıştı. Ancak 2022-2023 sezonunda 17 puan ile 7. sıraya, 2023-2024 sezonunda ise 15 puanla 5. sıraya gerileyen Trabzonspor, bu sezon ise yalnızca 12 puan toplayarak 9. sırada kendine yer buldu.

Bordo-mavili ekibin şampiyonluk sonrası gösterdiği bu düşüş, camiada endişe ve hayal kırıklığı oluşturdu.

