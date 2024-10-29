Türkiye derbide bu pozisyonları konuştu!

Beşiktaş'ta Immobile, Sanchez'in karnına eliyle yaptığı müdahalede yerde kaldı. İtalyan golcü kart isterken, hakem Arda Kardeşler 'Devam' dedi. Yıldız oyuncu, bu karara uzun süre tepki gösterdi.Galatasaray'da Mauro İcardi, Beşiktaş kalesine doğru topu sürerek ceza sahasına girdi ve Uduokhai'nin müdahalesiyle top auta çıktı. Arjantinli, penaltı itirazında bulundu. Ancak VAR'dan bir uyarı gelmedi.Beşiktaş'ta Rafa Silva, Galatasaray yarı alanının sağında Davinson'un kaval kemiğine müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Kardeşler yine oyunu devam ettirdi.