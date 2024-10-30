A Spor muhabirine saldıran Sezgin Gülnar tahliye edildi!

Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen ve herhangi bir taraftar grubuna üye olmadığını aktaran Sezgün Gülnar, Beşiktaş'ın genel kurul üyesi olduğunu ifade etti. İşte Gülnar'ın ifadeleri...

BAŞKAN ARAT'IN 'GÖNÜLLÜ' ÇALIŞANIYMIŞ

Yaklaşık 20 yıldır Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın gönüllü çalışanı olduğunu iddia eden Gülnar, "28 Ekim günü Galatasaray Yönetim Kurulu ile birlikte Beşiktaş stadından hareket ederek saat 19.00 sıralarında Rams Park Stadyumuna geldim ve protokol tribününden stadyuma giriş yaptık. Müsabakayı burada takip ettim" dedi.

"PROFİL FOTOĞRAFINDAN TANIDIM"

Maç bittikten sonra sosyal medya üzerinden maçla ilgili yapılan yorumlara baktığını söyleyen Gülnar ifadesine şöyle devam etti: "Kendisini daha önce hiç tanımadığım, hiç görmediğim Emre Kaplan isimli şahsın sosyal medya üzerinden müsabaka sonunda zaten ciddi rahatsızlığı bulunan Başkan Hasan Arat hakkında yapmış olduğu, 'Hasan Arat geçmiş olsun. Hüseyin Yücel geçmiş olsun. Acil şifalar dilerim' şeklindeki paylaşımını gördüm. Daha sonra yöneticilerle birlikte protokol tribünü ile basın tribünü arasında bulunan röportaj alanına gittim. Burada 2'inci başkanımız Hüseyin Yücel basın açıklaması yaptı. Sonra bu paylaşımı yapan Emre Kaplan isimli şahsın hesabında bulunan profil fotoğrafından tanıyarak orada muhabirlerin arasında gördüm ve zaten yakınımızda bulunan Emre Kaplan'a hitaben, 'Neden bu tarz bir paylaşım yaptın. Ayıp değil mi?' şeklinde soru sordum."

SALDIRGAN: KIRILAN GÖZLÜK SEBEBİYLE YARALANMIŞTIR

"Ardından yanımda bulunan bir arkadaşımın kırılan gözlüğü sebebiyle Emre Kaplan yaralandı. Hiçbir şekilde Emre Kaplan'ı darp etmedim" sözlerine yer vermişti.