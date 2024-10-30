Adana Demirspor ve Gaziantep FK başkanları PFDK’ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor, Göztepe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor'ın PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz'ın yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının statta yayınlanmasına aracılık etmesi sebebiyle disipline gönderildiği belirtildi.