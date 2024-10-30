Ankara’Gücü’nü gösterdi

Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde iki kez kazanan (1971-72 / 1980-81), geçen sezon yarı finalde Beşiktaş'a elenen Ankaragücü,
3. turdan başladığı yeni yolculuğunda
adını bir üst tura yazdırdı. TFF 1. Lig'de yer alan Başkent ekibi, 3. Lig temsilcisi Bursa Nilüfer'e iki kez yakalanmasına rağmen sonuca gitmeyi bildi.
Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 4'te Saponara
ile 1-0 öne geçti. 41'de Hasan Gündoğdu
skoru 1-1'e getirdi. Ankaragücü 55'te Varga
ile bir kez daha
üstünlüğü ele geçirdi: 1-2. 62'de Aykut Çift
ev sahibi ekibi umutlandırdı:
2-2.
Turu 68'de Cephas
getirdi: 2-3.
TOPLU SONUÇLAR
Etimesgut-Mardin 1969: 2-0
Sarıyer-Niğde Belediye: 1-0
Alanya 1221-Adıyaman: 2-1 (Uzt.)
Bornova 1877-Fethiye: 0-2
Karagümrük-T.Plevne: 1-0
23 Elazığspor-T.Konya: 0-4
Adanaspor-Çorlu 1947: 1-2 (Uzt.)
BUGÜN 21 MAÇ VAR, 4'Ü A SPOR'DAN CANLI
12.00..... K.Ağrı 1970-Beyoğlu Y.Çarşı
13.00..... Silivri-B.Kayseri (A Spor-Canlı)
13.00..... Muş-İnegöl
13.30..... Osmaniye-Serik Bld.
13.30..... E.Velimeşe-Sebat Gençlik
13.30..... Karacabey Bld.-Amasya
13.30..... Kelkit Hürriyet-Kepez
13.30..... Elazığ-1923 M.Kemalpaşa
13.30..... Aliağa-Anadolu Ünv.
13.30..... Kuşadası-Karaköprü Bld.
13.30..... Bld.Derince-Tire 2021
13.30..... Karşıyaka-Viranşehir Bld.
13.30..... Fatsa Bld-Karaman FK
13.30..... Y.Yalova-Kırklareli
13.30..... K.Çekmece Sinop-Erbaa
13.30..... Ank.Demir-Erciyes 38
13.30..... Kırıkkale FK-Y.Malatya
13.30..... Soma-Bld.Kütahya
14.30..... İnegöl Kafkas-Hatay (A Spor-Canlı)
17.30..... Isparta 32-Pazar (A Spor-Canlı)
20.30..... 52 Ordu-Şanlıurfa (A Spor-Canlı)