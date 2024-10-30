Ankara’Gücü’nü gösterdi

Ziraat3. turdan başladığı yeni yolculuğundaadını bir üst tura yazdırdı.Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler,ile 1-0 öne geçti.skoru 1-1'e getirdi. Ankaragücüile bir kez dahaüstünlüğü ele geçirdi: 1-2.ev sahibi ekibi umutlandırdı:2-2.Turugetirdi: 2-3.Etimesgut-Mardin 1969: 2-0Sarıyer-Niğde Belediye: 1-0Alanya 1221-Adıyaman: 2-1 (Uzt.)Bornova 1877-Fethiye: 0-2Karagümrük-T.Plevne: 1-023 Elazığspor-T.Konya: 0-4Adanaspor-Çorlu 1947: 1-2 (Uzt.)12.00..... K.Ağrı 1970-Beyoğlu Y.Çarşı13.00..... Silivri-B.Kayseri (A Spor-Canlı)13.00..... Muş-İnegöl13.30..... Osmaniye-Serik Bld.13.30..... E.Velimeşe-Sebat Gençlik13.30..... Karacabey Bld.-Amasya13.30..... Kelkit Hürriyet-Kepez13.30..... Elazığ-1923 M.Kemalpaşa13.30..... Aliağa-Anadolu Ünv.13.30..... Kuşadası-Karaköprü Bld.13.30..... Bld.Derince-Tire 202113.30..... Karşıyaka-Viranşehir Bld.13.30..... Fatsa Bld-Karaman FK13.30..... Y.Yalova-Kırklareli13.30..... K.Çekmece Sinop-Erbaa13.30..... Ank.Demir-Erciyes 3813.30..... Kırıkkale FK-Y.Malatya13.30..... Soma-Bld.Kütahya14.30..... İnegöl Kafkas-Hatay (A Spor-Canlı)17.30..... Isparta 32-Pazar (A Spor-Canlı)20.30..... 52 Ordu-Şanlıurfa (A Spor-Canlı)