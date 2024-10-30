Beşiktaş soyunma odasında derbi sonrası isyan

Galatasaray derbisinin ardından Beşiktaş soyunma odasında sinirler bir hayli gergindi. Sakin kişiliğiyle bilinen Giovanni van Bronckhorst'un, hakem Arda Kardeşlerin'in yönetimine adeta isyan ettiği bildirildi. Hollandalı hoca yaşananları anlamakta güçlük çektiğini dile getirirken, siyah-beyazlı oyuncuların da Arda Kardeşler'e yoğun biçimde tepki gösterdiği ifade edildi.

Ersin Destanoğlu özellikle ikinci golden önce barajı kurdurmadan atışı kullandırması nedeniyle Arda Kardeşler'i eleştirdi. Diğer oyuncuların ise Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz'a çıkmayan kartlar yüzünden Kardeşler'i topa tuttukları kaydedildi.