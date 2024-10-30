Düdüğünü asacak!

G.Saray derbisini 2-1 kaybeden Beşiktaş, dün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla TFF'yi eleştirirken, Arda Kardeşler'den de düdüğünü asmasını istedi. Açıklamadan öne çıkan bölümler şöyle: "TFF yönetimi seçimlerden önce adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini beyan ederek göreve gelmişti. Ancak değişen bir şey yok!Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz! Son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır! Türkiye'de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız.Fikstür ayarlamasından, illegal bahis sponsorluğuna, bilet karaborsasına kadar saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz? Biz Beşiktaş olarak başkaları gibi ayrıcalık değil, herkes için adalet istiyoruz…Biz Beşiktaş'ız! Oyuncularımızın emeğinin çalınmasına izin vermeyiz! Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız! Edebe davet ettiklerimiz edep dışı davranmaya devam ettiği müddetçe her platformda hadlerini bildirmeyi de biliriz."Beşiktaş'ta, G.Saray derbisi sonrası hakem Arda Kardeşler'in yönetimi gündeme otururken, saha içerisinde kanatlarda yaşanan eksiklik en çok konuşulan konuydu. Siyahbeyazlılar derbiye sağ kanatta Rafa Silva, solda Semih Kılıçsoy ile başladı. Zaman zaman da Joao Mario ile Silva yer değişikliği yaptı. Semih maçın başında önemli bir pozisyondan yararlanamazken, son düdüğe kadar başka bir pozisyonda da yer alamadı. Joao Mario da ikinci yarı net fırsatı değerlendiremedi, temposu ve üretkenliği zayıf kaldı. Rafa Silva ise kanatta etkili olamazken, 10 numaradan ayrılmasıyla Beşiktaş'ın orta saha dinamikleri de bozuldu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un derbi öncesi gözünü çevirdiği Milot Rashica'nın yetişememesi takımın dengelerini ve planlarını bozdu. Kosovalı sağ kanat, ilk 11 düzeyinde Beşiktaş'ın elindeki tek gerçek kanat oyuncusu konumunda. Ancak sakatlığı nedeniyle 3 maçtır forma giyemiyor. Bu sezon hücum istatistiklerinde takımının zirvesine çıkan tecrübeli ismin yokluğu, Hollandalı teknik adamın seçeneklerini daraltırken, oyun planını da etkiledi. Hatta sağ bekte görev alan Jonas Svensson da Rashica'nın yokluğunda performansı düşenler arasında yer aldı.