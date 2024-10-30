FENERBAHÇE HABERLERİ: Skorer Szymanski aranıyor

Fenerbahçe'ye geçen sezon Dinamo Moskova'dan gelen Sebastian Szymanski, sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Özellikle ofansif bölgede etkili bir görüntü ortaya koyan Polonyalı oyuncu, bu sezon Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle birlikte skorer kimliğini kaybetti. Portekizli teknik adamın, 10 numaradan çok 8 numarada görevlendirdiği Szymanski, bu sezon 184 parametrenin 88'inde düşüş yaşadı.

PASLAŞMA YÜZDESİ ARTTI

53 genel verinin sadece 9'unda yükseliş gösteren Szymanski, 29'unda ise geriye doğru gitti. 18 ofansif parametrenin ise sadece 3'ünde geçen sezona göre yükseliş gerçekleştiren Polonyalı oyuncu, 13'ünde de geriledi. 2 parametrede değişim kaydedemedi. Comparisonator'dan alınan verilere göre ise Szymanski'nin en büyük sıçrama yaptığı alan paslaşma istatistikleri oldu. 63 pas istatistiğinin 35'inde yükselen Sebastian, 26'sında geriledi. Szymanski, 1'e 1 aksiyonlarda %75 sıçrama yaptı. (Fotomaç)