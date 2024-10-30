Galatasaray’dan zehir zemberek açıklama!

Beşiktaş'ın Galatasaray aleyhine dün yaptığı açıklamaya sarı-kırmızılı kulüp sert yanıt verdi: "Sürekli el yükselterek, ortamı daha da gererek yapmak istenilen, ne yazık ki, mağlubiyetlerini unutturma çabasıdır.lafta efendi olduklarına tüm spor kamuoyu şahittir. Stadımızda bir basın mensubuna saldırma noktasına gelen bu ortamı hazırlayanlar; o alkışları tutanlar, o küfürleri edenlerdir. Amasız, fakatsız bu şiddete dur demesi gerekenspor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Rakibimizin açıklamalarında sponsor kardeşleriyle aynı dili kullanmalarına artık şaşırmıyoruz. Sadece kendilerine adalet isteyenler oyun parkında yeni bir ortak bulmuştur. Şu bilinmelidir ki, kurdukları bu çirkin ortaklık bir yerde bozulacak,Onları beraber bindikleri salıncaktan teker teker indireceğiz. Umarız, o gün gerçeğin farkına varıp, Galatasaray'a haddini bildiririz ifadelerini kullandıkları ergen açıklamalarından biraz da olsa utanırlar. Süper Lig'de kimin istatistiklerde üstün olduğunu, buna rağmen kimin sahada doğrandığını görmek için rakamlara bakmak yeterlidir. Kulübümüz kibir dolu bu açıklamalara, üstü kapalı çirkin ortaklıklara, asılsız suçlamalara rağmen, her zaman olduğu gibi sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edecektir."