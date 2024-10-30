Gelecek sezon da Fenerbahçe’deyim!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Sky Sports'a röportaj veren Portekizli hoca, Premier Lig'e dönüp dönmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: "İngiltere'de 3 takım çalıştırdım. İngiltere'de çalışmayı çok sevdim. Birçok şehirde yaşadım ama ailem Londra'da kalıyor. Londra benim evim. Bu yüzden bir gün geri dönmem gerekiyor. Tabii kimse beni istemezse. Premier Lig'e mutlaka döneceğim ama beni yanlış anlamayın. Bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim, önümüzdeki iki sezon boyunca, bu sezon ve gelecek sezon kimse beni Fenerbahçe'den alamaz." İstanbul'u çok sevdiğini de belirten Portekizli hoca, "Muhteşem bir şehir. Avrupa'da yaşıyorum ve her gün Asya'ya geçiyorum. Antrenmandan sonra uyumak için Avrupa'ya dönüyorum.dedi."Premier Lig'de asla küme düşmeye oynayan bir takıma gitmeyeceğim. Kariyerimin kötü olduğu bir dönemde değilim.Kümede kalmaya çalışan bir takımda olamam. Duygusal olarak çok zorlayıcı çünkü hayatları değiştiren bir olay. Bunu cesur insanlar yapabilir.""Manchester United maçında stadyum ve yedek kulübesindeki herkes gibi ben dediye bağırıyordum. Hiçbir hakarette bulunmadım ama kırmızı kart gördüm. Bunun asla kazanamayacağım bir savaş olduğunu biliyorum.""Kurallar Lionel Messi için de genç çocuk için de aynı. Özel muamele görmek istemiyorum, dürüst muamele görmek istiyorum.