Saldırgan tutuklandı!

G.Saray ile Beşiktaş arasındaki derbinin ardından saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan'ı darp eden Sezgin Gülnar tutuklandı. Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel ile yönetici Feyyaz Uçar'ın açıklamalarda bulunduğu sırada Emre Kaplan'ın sosyal medyadaki paylaşımını gerekçe gösteren Sezgin Gülnar (45) yumruk atarak Kaplan'ın burnundan yaralanmasına neden olmuştu. Dün ifadesini veren Gülnar, "Ben Emre Kaplan'ı tanımıyorum. Sosyal medyada bir paylaşım yapmış. Bunun üzerinediye sordum. Sana ne yanıtını aldım. Kargaşa anında yanımda bulunan arkadaşım Buğra Kaan Süer'e doğru döndü ve itişme anında arkadaşım Buğra'nın gözünde bulunan gözlüğü kırıldı. Emre Kaplan'ın yüzünde bulunan ve müdahale yapılan çiziğin bu gözlük sebebiyle olmuş olabileceğini düşünüyorum" dedi. Saldırgan Sezgin Gülnar, "Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar vermek" ile "Basit yaralama" suçlarından tutuklama istemiyle sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.Emre Kaplan'a atılan yumruğun karşılığının bir bedeli olacaktır. Burası Türkiye Cumhuriyeti.Benim üzüntüm şu; Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, olayla ilgili tek bir açıklama yapmadı.. Eğer gazeteciyle ilgili birtakım sıkıntılarınız varsa amirlerine telefon edip serzenişte bulunabilirdiniz ama siz rahatsızlığınızı zorbalıkla çözmeye çalıştınız. Adalet bukarşılığını verecektir.Sadece bir muhabire değil normal bir vatandaşa da yapılan saldırıyı kınıyorum.Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Zaten sağlıklı düşünen her vatandaş da bu fikirdedir. Ama bizde kabadayılık ne yazık ki almış yürümüş. Trafikte de sokakta da aynı şeyler yaşanıyor. En sonunda da basın mensubuna böyle bir hareket oldu.Bir muhabirin meslek sınırlarını aştığını düşünüyorsanız, kurumuna şikâyetinizi yaparsınız, kendi içlerinde değerlendirirler.yumrukla yapanlarıbesleyen, taşmış bir lağım olan sosyal medyadır. Kimtaraftar, kim fenomen (o da neyse), kimin kaç farklıhesabı var, kim gazeteci, kim yorumcu, belli değil.Hakaret dolu açıklamalarıylakulüplerin, taraftara şirin gözükmek için dilinisertleştiren yöneticilerin, ateşe benzin döken sosyalmedyanın ve bu şiddet anaforuna katılan medyave mensuplarının daha dikkatli ve ölçülü olmasıgereken bir döneme geldik. Bu olay bir sebep değilsonuçtur.Eğer bir rahatsızlığınız oluşmuşsada bunu hukuk yoluyla çözersiniz. Kulüpleri yönetenler,tribünleri ve sokağı karıştıracak söylem veeylemlerden uzak durmalıdır.