Son dakika: Yunus’u izlemeye geldiler; ona hayran kaldılar

İngiltere, İtalya, İspanya, Portekiz ve Hollanda'dan çok sayıda kulüp temsilcisi, Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasını tribünde takip ederek radarlarındaki isimler hakkında detaylı notlar aldı.

Bu isimlerin başında Yunus Akgün geliyordu. Genç yetenek, performansıyla kendisini izlemeye gelenleri etkilemeyi başardı. Ancak bir oyuncu, kulüp temsilcilerini tam anlamıyla kendisine hayran bıraktı.

DERBİDE SARA ETKİSİ

Gabriel Sara, yaptığı 2 nefis asistin yanı sıra oyuna iki yönlü etkisiyle dikkat çekmeyi başardı ve gözlemcilerin radarına dahil oldu.

"40 MİLYON EURO'YA SATARIZ"

Norvich City'den sezon başında 18 milyon Euro'ya transfer edilen Gabriel Sara'nın Beşiktaş maçındaki performansı, Galatasaraylı yöneticiler için de gurur kaynağı oldu. Milliyet'ten Nevzat Dindar'a konuşan sarı kırmızılı yöneticiler Sara için, "Daha önce de söyledik. 18 milyon Euro'ya aldık ama böyle devam ederse 40 milyon Euro'ya satarız." ifadelerini kullandı.