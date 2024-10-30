Son karar Şenol Güneş’in!

Göztepe yenilgisinin ardından Şenol Güneş,demiş, bu da bazı oyuncuların kadro dışı bırakılabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Başkan Ertuğrul Doğan konuyla ilgili açıklama yaptı: "Sahadaki performanstan ne ben, ne hocamız ne de taraftarlar memnun. Bu konuda alınacak önlemleri hocamızın raporu doğrultusunda değerlendiririz.Ben de yaşanan bu durumu kabullenemiyorum. Milli arada oyuncu isimleri gündeme gelecek. Kararları hocamız Şenol Güneş verecek, o nasıl takdir ederse sahada onu göreceğiz."