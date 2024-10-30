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Giriş Tarihi: 30.10.2024

Son karar Şenol Güneş’in!

YUNUS EMRE SEL
Son karar Şenol Güneş’in!
Göztepe yenilgisinin ardından Şenol Güneş, "Bazı kararlar almalıyız" demiş, bu da bazı oyuncuların kadro dışı bırakılabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Başkan Ertuğrul Doğan konuyla ilgili açıklama yaptı: "Sahadaki performanstan ne ben, ne hocamız ne de taraftarlar memnun. Bu konuda alınacak önlemleri hocamızın raporu doğrultusunda değerlendiririz. Şu an böyle bir talep yok ancak kulüp olarak değer kaybının önüne geçmek zorundayız. Ben de yaşanan bu durumu kabullenemiyorum. Milli arada oyuncu isimleri gündeme gelecek. Kararları hocamız Şenol Güneş verecek, o nasıl takdir ederse sahada onu göreceğiz."
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Son karar Şenol Güneş’in!
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