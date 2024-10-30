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Giriş Tarihi: 30.10.2024 16:19

Ziraat Türkiye Kupası'nda Elazığspor, Mustafakemalpaşaspor'u rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Elazığspor, 1923 Mustafakemalpaşaspor’u uzatmalarda 2-0 yenerek tur atladı.

İHA
Ziraat Türkiye Kupası’nda Elazığspor, Mustafakemalpaşaspor’u rahat geçti
Elazığspor 2 - 0 1923 Mustafakemalpaşaspor

Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Kemal Savaş, Mustafa Onur Özgenç, Abdullah Semerci

Çimentaş Elazığspor: Mücahit Çıra, Efe Tatlı (Denizhan dk. 106), Melih İnan (Yusuf Mert dk. 69), Cihan Canpolat (Efe Baran dk. 57), Kerem Şenyüz (Kerem dk. 83), Hasan Ekici, Alpay Koldaş, Eren Türkkal, Umut Uzun, Burhan Arman (Beykan dk. 69), Mehmet Ablay
1923 Mustafakemalpaşaspor: Mertcan Babat, Talha Karataş, Muhammed Emin Bektaş (Mert Polat dk. 62), Mehmet Can Gülerer, Numan Abdullah Özçakal (Emirhan dk. 46 (Berke dk. 106)), Halil Bora, Muhammet Talha Çat, Abdul Kadir Dursun (Ali Taha dk. 106), Berkin Taşkın (Mehmet Can dk. 94), Serhat Yiğithan Şengil (Furkan dk. 83), İbrahim Aksu

Goller: Hasan Ekici (dk. 93), Alpay (dk. 105) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: Alpay, Eren, Yusuf Mert (Elazığspor)

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Elazığspor, Mustafakemalpaşaspor'u rahat geçti
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