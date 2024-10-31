Başkanlar ortak karara uymuyor!

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası yeniden alevlenen tartışmalar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu dün bir açıklama yayınladı.futbolun sorunlarını çözmek adınakarşılaştığımızı görüyoruz. Kulüp başkanlarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ortak kararlar alsak da bu kararların uygulanmadığını ve ortaya koyulan ilkelere sadık kalınmadığını üzülerek gözlemliyoruz.futbolunun lokomotifi olan bu kulüplerimiz,sorumluluğu farklı yerlere yükleyerek futboldaki kardeşlik iklimine çok büyük zarar vermektedir.vurgulamak isteriz ki; kamuoyu önünde yapılan açıklamalarla belli kazanımlar elde etmenin ya da yön vermeye çalışmanın herhangi bir fayda sağlamayacağını birçok kez ifade ettik.platformlar aracılığıyla yapılan açıklamalar ve paylaşımlar üzerinden camiaları karşı karşıya getirmek, aşağılamak ya da kötülemek kimseye fayda sağlamamaktadır.çıkarken Türk futbolunda adil, şeffaf ve herkese eşit mesafede bir yönetim olacağımızı söyledik.Ancak bu yolu yürürken tek başımıza değil, tüm futbol ailesinin paydaşlarıyla el ele vererek yürümemiz gerektiğine inanıyoruz.