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Giriş Tarihi: 31.10.2024

Başkanlar ortak karara uymuyor!

“Kulüp başkanları, aldığımız ortak kararlara sadık kalmıyor. Yapılan açıklamalarla kazanım elde etmenin bir fayda sağlamayacağını birçok kez ifade ettik. Bilinsin ki; bu dönem kapanmıştır…”

Başkanlar ortak karara uymuyor!
Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası yeniden alevlenen tartışmalar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu dün bir açıklama yayınladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 4 büyük kulüp başkanı ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunulan sert bildiride şu ifadeler kullanıldı:
BİZLER futbolun sorunlarını çözmek adına iyi niyetle yaklaştıkça, uyumsuz ve destekleyici olmayan tutumlarla karşılaştığımızı görüyoruz. Kulüp başkanlarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ortak kararlar alsak da bu kararların uygulanmadığını ve ortaya koyulan ilkelere sadık kalınmadığını üzülerek gözlemliyoruz.
TÜRK futbolunun lokomotifi olan bu kulüplerimiz, kendi taraftarlarını ve camialarını rahatlatmak adına sorumluluğu farklı yerlere yükleyerek futboldaki kardeşlik iklimine çok büyük zarar vermektedir.




'CAMİALARI KÖTÜLEMEK VE AŞAĞILAMAK KİMSEYE FAYDA SAĞLAMAZ'

ÖZELLİKLE vurgulamak isteriz ki; kamuoyu önünde yapılan açıklamalarla belli kazanımlar elde etmenin ya da yön vermeye çalışmanın herhangi bir fayda sağlamayacağını birçok kez ifade ettik. Bilinsin ki; bu dönem kapanmış ve geçmişte kalmıştır.
ÇEŞİTLİ platformlar aracılığıyla yapılan açıklamalar ve paylaşımlar üzerinden camiaları karşı karşıya getirmek, aşağılamak ya da kötülemek kimseye fayda sağlamamaktadır.
YOLA çıkarken Türk futbolunda adil, şeffaf ve herkese eşit mesafede bir yönetim olacağımızı söyledik. Bizler bu yolu yürümekte kararlıyız. Ancak bu yolu yürürken tek başımıza değil, tüm futbol ailesinin paydaşlarıyla el ele vererek yürümemiz gerektiğine inanıyoruz.

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Başkanlar ortak karara uymuyor!
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