Dev maç Çakır’ın Kardeşler’e görev yok

Süper Lig'de 11. haftanın en kritik mücadelesineGalatasaray ile Kasımpaşa arasında 3-3 biten karşılaşmanın da hakemi Çakır'dı.YARIN20.00 Gaziantep FK-Göztepe: Kadir SağlamCUMARTESİ13.30 Sivasspor-Ç.Rizespor: Cihan Aydın16.00 Kayseri-Adana Demir: M.Ali Metoğlu19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay KüçükPAZAR13.30 Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın16.00 Bodrum FK-Alanyaspor: Ali Şansalan16.00 Eyüpspor-Hatayspor: Yasin Kol19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Oğuzhan ÇakırPAZARTESİ20.00 Samsun-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu