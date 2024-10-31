Dev maç Çakır’ın Kardeşler’e görev yok

Süper Lig'de 11. haftanın en kritik mücadelesine 26 yaşındaki Oğuzhan Çakır atandı. Balıkesir doğumlu hakem, bu sezon 6 Süper Lig maçında görev yaptı.
Galatasaray ile Kasımpaşa arasında 3-3 biten karşılaşmanın da hakemi Çakır'dı. G.Saray- Beşiktaş derbisindeki yönetimi bir hayli tartışılan Arda Kardeşler'e ise görev verilmedi.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
YARIN
20.00 Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam
CUMARTESİ
13.30 Sivasspor-Ç.Rizespor: Cihan Aydın
16.00 Kayseri-Adana Demir: M.Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
PAZAR
13.30 Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın
16.00 Bodrum FK-Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Eyüpspor-Hatayspor: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
PAZARTESİ
20.00 Samsun-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu