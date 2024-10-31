Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri istifa etti

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor, dün akşam Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde 52 Orduspor Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan sarı-yeşilli ekip kupaya veda etmiş oldu. Bu sezon kısıtlı kadroya rağmen başarılı sonuçlar elde eden Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, alınan bu mağlubiyetin ardından istifa ettiği öğrenildi. Sözeri'nin bu ani kararı, futbol camiasında ve taraftarlar arasında büyük bir merak konusu oldu. Şanlıurfaspor bu sezon ligde 10 hafta sonunda 14 puanla 11. sırada yer aldı.