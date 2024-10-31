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Giriş Tarihi: 31.10.2024 16:16

Son dakika: Fenerbahçe'nin sol beki Chelsea'den! Oosterwolde'nin yerine Ben Chilwell...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken sarı-lacivertliler yıldız oyuncunun yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Bu anlamda gündeme flaş bir isim geldi. Kanarya, aradığı futbolcuyu Chelsea'de buldu. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe’nin sol beki Chelsea’den! Oosterwolde’nin yerine Ben Chilwell...

Oosterwolde'nin sakatlanması üzerine acil olarak kaliteli bir sol bek arayışına başlayan Fenerbahçe rotayı İngiltere'ye çevirdi. Ada'dan gelen bilgilere göre sarı-lacivertli kulüp, Chelsea'de forma şansı bulamayan Ben Chilwell'i transfer listesine dahil etti.

Fenerbahçe yönetimi 27 yaşındaki sol bek için önümüzdeki günlerde Chelsea ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

İngiliz kulübü ara transferde Chilwell'i elinden çıkrmak istiyor.Chelsea'nin Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'nin ise teklifini kabul etmesi bekleniyor.

Yıldız futbolcu kariyerinde 4 kez kupa sevinci yaşadı.Sol bek ve orta sahanın solunda forma giyen oyuncunun piyasa değeri ise 22 milyon euro.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin sol beki Chelsea'den! Oosterwolde'nin yerine Ben Chilwell...
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