Karslı hakemlerden büyük başarı! 1’inci ligde maç yönetecek

Nesine 2.Lig 9. Haftasında Erbaaspor –Elazığspor maçını yöneten Abdülselam KOÇAK ve Bölgesel Amatör Lig 2. Grup 4.haftataki Serhat Ardahanspor Maçkaspor maçını yöneten hakemlerimiz Fevzi Kadir ÜREYİL ve Furkan Ali KARAHANCI yeni sezonda üst düzey maçlar ile yollarına devam ediyor.

Bu hafta ise MHK'dan hakemlere yeni görev; Abdülselam KOÇAK Trendyol 1. Ligde,YENİ MALATYASPOR – SAKARYASPOR A.Ş. maçını yönetecek.

Fevzi Kadir ÜREYİL Bölgesel Amatör Lig 1. Grupta 12 BİNGÖLSPOR – ŞIRNAK PETROL SPOR maçını yönetecek. Kars tarihinde ilk defa profesyonel takım olmamasına rağmen 2.lig ve 1.ligde maç yöneten hakem olmuştur.