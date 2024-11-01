Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Karslı hakemlerden büyük başarı! 1’inci ligde maç yönetecek
Giriş Tarihi: 1.11.2024 20:23

Karslı hakemlerden büyük başarı! 1’inci ligde maç yönetecek

Karslı klasman futbol hakemleri yükselişe geçti. Kars ilinde futbol müsabakaları çok fazla olmamasına rağmen Kars İl Hakem kuruluna bağlı hakemler başarıya doğru koşuyorlar.

BEDİR ALTUNOK BEDİR ALTUNOK
Karslı hakemlerden büyük başarı! 1’inci ligde maç yönetecek

Nesine 2.Lig 9. Haftasında Erbaaspor –Elazığspor maçını yöneten Abdülselam KOÇAK ve Bölgesel Amatör Lig 2. Grup 4.haftataki Serhat Ardahanspor Maçkaspor maçını yöneten hakemlerimiz Fevzi Kadir ÜREYİL ve Furkan Ali KARAHANCI yeni sezonda üst düzey maçlar ile yollarına devam ediyor.

Bu hafta ise MHK'dan hakemlere yeni görev; Abdülselam KOÇAK Trendyol 1. Ligde,YENİ MALATYASPOR – SAKARYASPOR A.Ş. maçını yönetecek.
Fevzi Kadir ÜREYİL Bölgesel Amatör Lig 1. Grupta 12 BİNGÖLSPOR – ŞIRNAK PETROL SPOR maçını yönetecek. Kars tarihinde ilk defa profesyonel takım olmamasına rağmen 2.lig ve 1.ligde maç yöneten hakem olmuştur.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karslı hakemlerden büyük başarı! 1’inci ligde maç yönetecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA