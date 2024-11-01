Son dakika: Beşiktaş, Felix Uduokhai’nin bonservisini alıyor!

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai başarılı performansıyla beklentileri fazlasıyla karşıladı.

Sezon başında Bundesliga ekibi Augsburg'dan kiralanan ve sözleşmesinde 5 milyon euroluk şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunan Uduokhai geldiği günden beri düzenli forma giyiyor.

OPSİYON KULLANILACAK

Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maça çıkan 27 yaşındaki stoper bu karşılaşmaların tamamında 90 dakika oyunda kaldı. Siyah-beyazlı yönetim ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Uduokhai'yi kesinlikle kadroda tutmak istiyor. Bu doğrultuda Alman futbolcunun 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar verildi.

2028'E KADAR SÖZLEŞME

Siyah-beyazlılar, Augsburg'a 5 milyon euroluk ödemeyi büyük olasılıkla sezon sonunda yapacak ve Uduokhai'nin bonservisi satın alınacak. Nijerya asıllı olan başarılı stoperle daha sonra en az 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak. Uduokhai ile Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşme yapılması bekleniyor.

Felix Uduokhai savunma hattında hem Gabriel Paulista hem de Emirhan Topçu ile iyi bir uyum yakaladı. Sol ayaklı olan deneyimli oyuncu, sağ stoperde görev yaptığı maçlarda da performansıyla alkış topladı. Süper Lig'de oynadığı 9 maçta kalesinde 7 gol gören Beşiktaş, Fenerbahçe ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı durumunda bulunuyor.