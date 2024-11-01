Son dakika: Oğuz Aydın’dan flaş karar! Takımdan ayrılmak istiyordu

Sezon başında çok uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almasına rağmen 6 milyon Euro karşılığında Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye gelen Oğuz Aydın'ın transferi büyük ses getirmişti.Ancak genç yıldızın performansı şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve geçtiğimiz günlerde yönetimle yaptığı görüşmede devre arası için ayrılık talebinde bulunan Oğuz'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dönemde Mourinho idmanlarda milli futbolcuyla yakından ilgilenmeye başlamış ve son oynanan Bodrumspor maçında 21 dakika forma vermişti.Takvim'de yer alan habere göre; Oğuz Aydın'ın bu gelişmeler sonrasında ayrılık kararını yeniden gözden geçirdiği öğrenildi.Genç oyuncunun oynama sürelerinin artması halinde takımda kalmaya yönelik adım atabileceği belirtiliyor.

Piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Oğuz Aydın'un Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.