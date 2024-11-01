Türk olsa İcardi’yi çağırırım

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TivibuSpor'a açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu için "Takım değiştirmek belki toparlanmasına neden oldu, özgüveni arttı" derken "Keşke Türk olsaydı ve oynatabilseydim dediğiniz biri var mı?" sorusuna ise İcardi'yi işaret edip şöyle devam etti: "İcardi ceza sahası içinde dünyanın en iyilerinden biri.Semih, çok yetenekli bir futbolcu. Şu anda çok oynamasa da Milli Takım'a çağırmaya devam ediyorum, çünkü gelecekteki milli takımımızda bir değer olacak."