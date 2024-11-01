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Giriş Tarihi: 1.11.2024

Türk olsa İcardi’yi çağırırım

Montella, Kerem’in Benfica’ya gidişinin iyi geldiğini belirtip İcardi’ye de selam gönderdi

Türk olsa İcardi’yi çağırırım
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TivibuSpor'a açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu için "Takım değiştirmek belki toparlanmasına neden oldu, özgüveni arttı" derken "Keşke Türk olsaydı ve oynatabilseydim dediğiniz biri var mı?" sorusuna ise İcardi'yi işaret edip şöyle devam etti: "İcardi ceza sahası içinde dünyanın en iyilerinden biri. Belki de Yunus Akgün'ü Eylül ayında milli takıma çağırmamam ekstra bir zihinsel adım atmasına neden oldu ve daha farklı yaklaşması gerektiğini anlamış olabilir. Semih, çok yetenekli bir futbolcu. Şu anda çok oynamasa da Milli Takım'a çağırmaya devam ediyorum, çünkü gelecekteki milli takımımızda bir değer olacak."

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Türk olsa İcardi’yi çağırırım
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