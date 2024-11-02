A Spor heyecanımızı artırdı

Kayserispor zaferinin 2 golle mimarı olan 20 yaşındaki santrfor Mert Aktaş, duygularını şu cümlelerle ifade etti:Maçın heyecanı bir gün önceden başladı. Çünkü Süper Lig takımı ile oynayacağımız mücadeleGol atacağımı hissetmiştim ama gol yiyince acaba mı diye içimden geçirdim. Daha sonra fileleri sarstığımda bambaşka duygular hissettim. 'Rüyadayım' dediğimi hatırlıyorum. Ekstra öz güven kazandım. Bütün duygular bir araya gelince ikinci golü attım.Beşiktaş ya da Trabzonspor'a karşı neden bu golleri atmayalım."TÜRKİYE Kupası'nda