A Spor heyecanımızı artırdı

Kayserispor zaferinin 2 golle mimarı olan 20 yaşındaki santrfor Mert Aktaş, duygularını şu cümlelerle ifade etti: "Ligde çok iyi gidiyoruz, bunu kupaya da yansıtmak istedik. Elimizden gelen her şeyin en fazlasını yaptık.
Maçın heyecanı bir gün önceden başladı. Çünkü Süper Lig takımı ile oynayacağımız mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Bu duyguları ilk defa yaşadık.
Gol atacağımı hissetmiştim ama gol yiyince acaba mı diye içimden geçirdim. Daha sonra fileleri sarstığımda bambaşka duygular hissettim. 'Rüyadayım' dediğimi hatırlıyorum. Ekstra öz güven kazandım. Bütün duygular bir araya gelince ikinci golü attım. Maçtan sonra telefonlarım adeta susmadı. Herkes tebrik etti.
Beşiktaş ya da Trabzonspor'a karşı neden bu golleri atmayalım."
3. LİG'DE 19 PUANLA ZİRVEDE
TÜRKİYE Kupası'nda 4. turda olan Silivrispor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirvede bulunuyor. İstanbul takımı, 8 maç sonunda 6 galibiyet-1 beraberlik- 1 yenilgiyle 19 puan topladı. Ağları 20 kez sarsarken kalesinde sadece 5 gol gördüler.