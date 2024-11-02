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Giriş Tarihi: 2.11.2024 16:26 Son Güncelleme: 2.11.2024 16:27

Son dakika: Sivasspor 10 kişiyle Rizespor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Net Global Sivasspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

İHA
Son dakika: Sivasspor 10 kişiyle Rizespor’u mağlup etti

Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında Sivasspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Sivasspor 2-1 kazandı.

Rizespor 8. dakikada Dal Varesanovic'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. Sivasspor'un geri dönüş golleri 49 ve 61. dakikalarda Sonko Sundberg'den geldi.

Sivasspor'da Uğur Çiftçi 69 ve 72'de sarı kart gördü ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Uğur Çiftçi, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Ligde 3 maçtır kazanan Sivasspor puanını 17'ye yükseltti. İki maç sonra yenilen Rizespor ise 10 puanda kaldı.

Sivasspor 2-1 Rizespor

GOLLER: 8' Varesanovic - 57', 61' Sundberg

KIRMIZI KART: 72' Uğur Çiftçi

İLK 11'LER

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Poungouras, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Balde, Rodrigues, Koita

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Son dakika: Sivasspor 10 kişiyle Rizespor'u mağlup etti
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