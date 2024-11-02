Son dakika: Sivasspor’da Rej Manaj depremi! Açıklama geldi...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün saat 13.30'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Sivasspor'da Rej Manaj'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacağı duyuruldu.

MANAJ'IN YANI SIRA 2 EKSİK DAHA

Yiğidolar'ın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile oynadığımız maçın son bölümünde sakatlanan oyuncumuz Rey Manaj'a gerçekleştirilen kontrollerde, adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Rey Manaj'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Alex Pritchard ve kalecimiz Hüseyin Arslan da bugün oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacaktır" ifadelerine yer verildi.