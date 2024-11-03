BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şut fakiri Kartal

MUÇİ BOŞA ATIYOR!

Ernest Muçi, Galatasaray derbisinin ardından, Kasımpaşa maçında da fileleri havalandırdı. Ancak siyahbeyazlılar, üst üste oynanan bu iki karşılaşmayı kaybetti. Konyaspor mücadelesinde de Rafa Silva'ya asist yapan Arnavut oyuncu, son üç maçta takımına skor katkısı sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, ligin 2. haftasında 4-2'lik Antalya galibiyetinde de ağları sarsmıştı.

EMİRHAN CEZALI

Kartal'ın stoperi Emirhan Topçu, Gabriel Paulista'nın yokluğunda dün de 11'de yerini aldı ve Uduokhai'nin savunmadaki partneri oldu. Ancak sarı kart gören Emirhan, cezalı duruma düştü. 24 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta oynanacak

olan Başakşehir mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle görev alamayacak.