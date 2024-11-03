BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şut fakiri Kartal

Beşiktaş'ın son maçlarda göze çarpan rakip ceza alanında etkisizliği, Kasımpaşa karşısında iyice su yüzüne çıktı. Siyah-beyazlılar, ilk isabetli şutunu 40. dakikada Immobile ile buldu. Diğer iki isabetli şuttan 1'ini Muçi gol yaparken Kara Kartal, 90 dakikayı 11 şut denemesiyle tamamladı.
Kasımpaşa ise deplasmanda oynamasına rağmen daha fazla şut çekip daha fazla çerçeveyi tutturdu. 14'te 4'lük performans sergileyen Lacivert-Beyazlılar, isabetli şutların 3'ünü golle sonuçlandırdı. Beşiktaş, G.Saray derbisinde de 2 isabetli şut bulmuştu.
MASUAKU'YA ÖNCE ÖVGÜ, SONRA ISLIK
İlk yarıda yaptığı nefis ortayla Muçi'yi golü attıran Arthur Masuaku'ya Beşiktaşlı taraftarlar övgüler yağdırdı. Demokratik Kongolu sol beke sosyal medyada methiyeler düzülürken, işler ikinci yarıda tersine döndü. Kasımpaşa'yı öne geçiren golde topu rakibe kaptıran isim olan Masuaku, tribünler tarafından ıslıklandı. Taraftarlar, sosyal medyada da 30 yaşındaki oyuncuya tepki gösterdi.
MUÇİ BOŞA ATIYOR!
Ernest Muçi, Galatasaray derbisinin ardından, Kasımpaşa maçında da fileleri havalandırdı. Ancak siyahbeyazlılar, üst üste oynanan bu iki karşılaşmayı kaybetti. Konyaspor mücadelesinde de Rafa Silva'ya asist yapan Arnavut oyuncu, son üç maçta takımına skor katkısı sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, ligin 2. haftasında 4-2'lik Antalya galibiyetinde de ağları sarsmıştı.
EMİRHAN CEZALI
Kartal'ın stoperi Emirhan Topçu, Gabriel Paulista'nın yokluğunda dün de 11'de yerini aldı ve Uduokhai'nin savunmadaki partneri oldu. Ancak sarı kart gören Emirhan, cezalı duruma düştü. 24 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta oynanacak
olan Başakşehir mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle görev alamayacak.
BEŞİKTAŞ'A 'UĞURLU' GELMİYOR
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'a karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Kartal'a rakip olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan 46 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu. Bu sezon deplasmanlarda oynadığı beş maçı da kaybetmeyen Kasımpaşa (3G-2B), lig tarihinde ilk kez bir sezondaki ilk beş dış saha karşılaşmasını mağlubiyetsiz geçti. Ayrıca Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş deplasmanında ilk yarısını geride kapattığı bir karşılaşmayı kazandı (23 maç).