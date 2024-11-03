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Giriş Tarihi: 3.11.2024 16:07 Son Güncelleme: 3.11.2024 16:23

Beşiktaş'tan Ciro Immobile açıklaması: Arka adalesinde gerilme ve kanama var

Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa maçında sakatlanan Ciro Immobile'nin arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş’tan Ciro Immobile açıklaması: Arka adalesinde gerilme ve kanama var

Beşiktaş Kulübü, dün oynanan Kasımpaşa maçında hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Ciro Immobile'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-Beyazlılar Immobile'nin sağlık durumuyla ilgili "Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile'nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" dedi.

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Beşiktaş'tan Ciro Immobile açıklaması: Arka adalesinde gerilme ve kanama var
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