El mi yaman bey mi?

Ligde haftanın karşılaşmasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşırken gözler deneyimli kalecilerde olacak. Bordo-mavililerdekariyer sezonunu geçirirken sarı-lacivertlilerde iseformunun zirvesinde. İşte detaylar: Trabzonspor'da Uğurcan, performansıyla takımını ayakta tutan isim olarak öne çıkıyor. Prime dönemini yaşayan milli file bekçisi,4 defa kaleyi gole kapatan Uğurcan, 9 maçta 8 gol gördü. Ceza sahası dışından 18 şut kurtarış yaparkenF.Bahçe'nin zirve yarışı vermesinde Livakovic'in katkısı tartışılmaz. 23 şutta 17 kurtarışa imza atan 29 yaşındaki eldiven, %74'lük karneye sahip olurken maç başına da 1.9'luk değer yakaladı.Kalesindeki tüm golleri ceza sahası içinden görürken dışarıdan 6'da 6 ile başarılı bir iş çıkardı.