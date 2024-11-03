Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığına uğradım

Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Liverpool karşısında 2-1 yenildikleri mücadeleyi değerlendirdi. Liverpool karşısında 14. dakikada fileleri havalandıran ve Premier Lig'deki ilk golünü atan milli futbolcu, "Çok çalıştık, acı çektik ama puan alamadık. Hayal kırıklığına uğradım. Premier Lig'deki ilk golüm için mutluyum ama üç puan benim için daha önemli olurdu" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Ferdi Kadıoğlu, "İlk yarıda kontrol bizdeydi, şanslar bulduk. 2-0 yapmak için fırsatlarımız vardı ama futbol bu. Eğer gol atamazsanız, rakipler sizi cezalandırır" diye konuştu. Brighton, Ferdi'nin ilk golünü attığı ve devreye 1-0 önde girdiği karşılaşmada Liverpool'a deplasmanda 2-1'lik skorla kaybetmişti.