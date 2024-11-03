Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom, Tottenham'a karşı da çift forvet
Giriş Tarihi: 3.11.2024 09:49 Son Güncelleme: 3.11.2024 10:10

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom, Tottenham'a karşı da çift forvet

Galatasaray'ın patronu Okan Buruk; Tottenham'ı Kasımpaşa, Elfsborg ve Beşiktaş maçlarında birlikte oynattığı İcardi ve Osimhen ile vurmayı hedefliyor. Aslan, güçlü rakibine karşı sahaya çift santrforla çıkacak.

SPOR SERVİSİ
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom, Tottenham’a karşı da çift forvet

Ligde bu haftayı bay geçen Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi mesaisi sürüyor. Gruptaki 4. sınavında 7 Kasım Perşembe günü Tottenham'ı konuk edecek Aslan'da Muslera'nın cezası bitti. Teknik direktör Okan Buruk; Kasımpaşa, Elfsborg ve Beşiktaş maçlarında birlikte oynattığı Mauro İcardi ve Victor Osimhen'i bu sefer Tottenham'a hazırlıyor.

İngiliz ekibine karşı çift forvetle sahaya çıkacak Galatasaray'da 3'lü veya 4'lü savunma kararı henüz verilmedi. Avrupa'da Sallai'den yararlanamayan teknik heyet, yedeklerden Berkan ve Jelert'i idmanlarda sol kanatta denemeye başladı. Senegalli sol bek Jakobs'un, Tottenham maçına yetişmesi zor gözüküyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom, Tottenham'a karşı da çift forvet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA