GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom, Tottenham’a karşı da çift forvet

Ligde bu haftayı bay geçen Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi mesaisi sürüyor. Gruptaki 4. sınavında 7 Kasım Perşembe günü Tottenham'ı konuk edecek Aslan'da Muslera'nın cezası bitti. Teknik direktör Okan Buruk; Kasımpaşa, Elfsborg ve Beşiktaş maçlarında birlikte oynattığı Mauro İcardi ve Victor Osimhen'i bu sefer Tottenham'a hazırlıyor.

İngiliz ekibine karşı çift forvetle sahaya çıkacak Galatasaray'da 3'lü veya 4'lü savunma kararı henüz verilmedi. Avrupa'da Sallai'den yararlanamayan teknik heyet, yedeklerden Berkan ve Jelert'i idmanlarda sol kanatta denemeye başladı. Senegalli sol bek Jakobs'un, Tottenham maçına yetişmesi zor gözüküyor.